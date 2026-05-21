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Tras la imputación de Zapatero

Wyoming responde a la reacción de Rufián tras la imputación de Zapatero: "No me queda claro qué le parece"

"Al final no me ha quedado claro, ¿qué le parece a Rufián la imputación de Zapatero?", confiesa El Gran Wyoming tras ver un vídeo en el que el político de ERC repetía que era "una mierda".

Wyoming responde a la reacción de Rufián tras la imputación de Zapatero: "No me queda claro qué le parece"

Después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "el más crítico y decepcionado" con la noticia ha sido Gabriel Rufián, "que ha exigido explicaciones a los socialistas".

"Si esto es verdad es una mierda y si esto es mentira es una mierda aún peor", ha afirmado tajante el político de ERC, que ha afirmado que "merece una respuesta". Unas palabras que dejan descolocado a El Gran Wyoming, que confiesa a Sandra Sabatés en el plató: "Al final no me ha quedado claro, ¿qué le parece a Rufián la imputación de Zapatero?". "Una mierda", señala la periodista al presentador, que bromea: "Oye, que te lo he preguntado con educación y respeto".

"Es cierto que habrá que dar explicaciones, el PSOE a sus socios para que no rompan con él, pero también Rufián a las taquígrafas del Congreso para que no le laven la boca con jabón", concluye Wyoming.

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