Wyoming responde a la reacción de Rufián tras la imputación de Zapatero: "No me queda claro qué le parece"

"Al final no me ha quedado claro, ¿qué le parece a Rufián la imputación de Zapatero?", confiesa El Gran Wyoming tras ver un vídeo en el que el político de ERC repetía que era "una mierda".

Después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "el más crítico y decepcionado" con la noticia ha sido Gabriel Rufián, "que ha exigido explicaciones a los socialistas".

"Si esto es verdad es una mierda y si esto es mentira es una mierda aún peor", ha afirmado tajante el político de ERC, que ha afirmado que "merece una respuesta". Unas palabras que dejan descolocado a El Gran Wyoming, que confiesa a Sandra Sabatés en el plató: "Al final no me ha quedado claro, ¿qué le parece a Rufián la imputación de Zapatero?". "Una mierda", señala la periodista al presentador, que bromea: "Oye, que te lo he preguntado con educación y respeto".

"Es cierto que habrá que dar explicaciones, el PSOE a sus socios para que no rompan con él, pero también Rufián a las taquígrafas del Congreso para que no le laven la boca con jabón", concluye Wyoming.

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