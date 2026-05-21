Wyoming, sobre las ganancias de las petroleras con la guerra de Irán: "Se lo llevan a manos llenas, por eso tenemos que ponernos nosotros la gasolina"

Entre otras noticias, Wyoming y Sandra Sabatés analizan en las 'Páginas Salmonete' los beneficios que están recibiendo las petroleras por una guerra de Irán que pone en peligro hasta 50 millones de empleos, según la OIT.

Wyoming y Sandra Sabatés analizan en las 'Páginas Salmonete' la actualidad económica, que hoy pasa por el desbloqueo por parte de la Unión Europea para implementar el pacto arancelario con Estados Unidos, lo que supone que renuncia a tomar represalias contra los aranceles de Trump.

Ante esta cuestión, Wyoming asegura que "Ursula von der Leyen ya se ha apuntado a clases de gimnasia rítmica. Claramente ha demostrado que se le da muy bien pasar por el aro".

Por otro lado, las grandes petroleras multiplican sus beneficios por la guerra de Irak. Compañías como BP, Shell, Total Energies o Repsol han acumulado una ganancia conjunta del 56% en el primer trimestre de este año de 2026. Además, en lo que va de año han tenido subidas en bolsa de entre el 15 y el 55% en total. Todo ello asciende hasta los 73.000 millones de euros.

"Las grandes petroleras se lo están llevando a manos llenas y eso explica que las tengan ocupadas y nos tengamos que poner la gasolina a nosotros mismos", ironiza Wyoming.

Además, un informe de la Organización Internacional del Trabajo calcula que 50 millones de empleos podrían estar en riesgo debido a la guerra de Irán, como consecuencia del aumento de los costes de energía, la interrupción de las cadenas de suministro y las restricciones a los movimientos de personas, lo que podría provocar la pérdida de 14 millones de puestos de trabajo en 2026 y 38 millones en 2027.

"La guerra de Irak puede dejar a 50 millones de personas en la calle y ninguna es Donald Trump", lamenta Wyoming.

En España, por su parte, se reduce el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, alcanzando mínimos que no se veían desde 2002. Los expertos asocian esta mejora a la caída del paro juvenil y el retroceso del abandono escolar.

Sin embargo, para el presentador de El Intermedio el problema es que se están sustituyendo por otro tipo de ninis: "Los que dicen ni regularización de inmigrantes, ni feministas, ni paguitas...".

Show Me the Dani expresa su preocupación por que el número de usuarios de 'X' en España se esté desplomando. "Si es el mejor sitio para informarse después de Forocoches", comenta Dani, para el que el mayor problema es que "en este país hay más rojos que negros y mira que negros no dejan de entrar".

Para compensar las pérdidas de Elon Musk, propone "que cada español compre un Tesla".

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