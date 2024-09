En el monasterio de las monjas clarisas de Belorado se ha producido un nuevo cisma, al abandonarlo la que fuera número dos, sor Paz, y el cura brasileño que se había trasladado hasta allí para encargarse de la asistencia religiosa de las hermanas, por desavenencias con la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad.

En un momento en el que las monjas se encuentran en problemas económicos, Dani Mateo desvela en el vídeo sobre estas líneas que las clarisas venden casullas litúrgicas en Wallapop. Ante la orden de desahucio de la Iglesia, el colaborador señala que "para intentar financiarse han vendido repostería, han intentado gestionar un refugio de animales y ahora se han metido de lleno en la venta de casullas por Internet".

"No me digáis que no son las emprendedoras del año, lo suyo no es la Conferencia Episcopal, es la Confederación de Empresarios", afirma el colaborador de El Intermedio, que señala que las monjas han creado perfiles en varias páginas y analiza uno de sus artículos premium que ofertan por 250 euros. "Han creado el negocio redondo, primero te venden kilos y kilos de trufas y luego las casullas holgadas para que te puedas vestir con algo", afirma.