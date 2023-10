Granada acoge estos días la Cumbre Europea en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE. Los reyes han presidido una cena de gala en el Palacio de los Infantes para agasajar a los mandatarios de lo 47 países que se encuentran en la ciudad. Previamente, los asistentes han podido disfrutar de una visita a los palacios Nazaríes de la Alhambra.

Como afirma Dani Mateo: "Granada 'is the place to be' si eres alguien en el mundo", a lo que añade "España está echando el resto para liderar la geopolítica y el peloteo", ya que la cena de gala organizada para los mandatarios asistentes a la Cumbre ha tenido un coste de 140.000 euros.

Esto, como dice el presentador es llamativo gastarse ese dineral en la cena le parece "una estupidez" dado que Granda es conocida por la calidad de sus tapas y, sobre todo, su tamaño ya que, como explica, "allí te pides una cerveza te ponen un bocadillo de pringá que sales cenado".