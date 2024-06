Dani Mateo, afea a El Gran Wyoming que hable de "izquierdas juntas". "Eso es contra natura, es casi incesto", le dice. Dani les dice a los presentadores que se están olvidando de alguien: "Una personita rubia, riquiña y que hasta ayer lideraba Sumar".

"Efectivamente, Yolanda Díaz", añade Mateo. "Tras su 'hasta luego Mari Carmen', la vicepresidenta ha reaparecido en la conferencia de la Organización Internacional de los Trabajadores en Suiza para tranquilizar a la gente", explica.

En su mensaje, Díaz ha afirmado que "sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar" y que "no se va, ha hecho política de la buena". Mateo destaca que la política habla de sí misma en tercera persona "lo que le hace entrar en el selecto club de gente como Julio César o Aída Nízar".

La política gallega también ha dicho: "No me voy, me quedo, me quedo dentro de Sumar" y "hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales". Dani Mateo recuerda qué otra política utilizó esas mismas palabras: "Efectivamente, Cristina Cifuentes".

"Que no se indigne nadie, que son dos casos radicalmente diferentes, una está a favor de bajar los precios de la cesta de la compra y la otra, para ahorrar en la compra, se metió las cremas en el bolso", concluye.