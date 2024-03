"El 'caso Koldo' les está dando una vidilla, una alegría, es que ni duermen de lo emocionados que están", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde analiza los últimos y polémicos ataques del Partido Popular contra el PSOE.

En el vídeo sobre estas líneas, el colaborador de El Intermedio analiza el "tuit 360" en el que el PP se mofaba de las declaraciones de Yolanda Díaz sobre la hora de cierre de los restaurantes, además de acusar al PSOE de "ir a prostíbulos", y manda un mensaje al PP citando a un famoso portero de la televisión: "Un poquito de por favor".

Sin embargo, no es el único ejemplo de "sonrisita pillina" en el PP, pues Dani también muestra el comentario del senador popular por Burgos, Salvador de Foronda, que durante sus ataques a María Jesús Montero en el Senado, aseguraba que "en esa trama un grupo de socios viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta ". "No se nos olvide la fruta, que llevamos mucho tiempo sin usarla y no sea y se les vaya las vitaminas", ironiza Dani Mateo