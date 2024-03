El 'caso Koldo' está protagonizando la sesión de control del Senado que está teniendo lugar este martes entre ataques de los populares y los socialistas. En su primera intervención, la senadora popular Alicia García ha solicitado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las "medidas adoptadas" tras conocer las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a lo que Montero ha reiterado que "los contratos son legales y los procedimientos son correctos". Tras las acusaciones que ha recibido por parte de los populares, Montero ha dicho que "hoy Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro".

En alusión al exlíder del PP, Pablo Casado, que denunció la corrupción que se producía en la Comunidad de Madrid, la ministra ha comentado que "cuando el presidente de su partido decidió denunciar la corrupción, lo quitaron, taparon la corrupción y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro". "No vamos a aceptar ni una sola lección del PP que en este país no ha hecho nada por esclarecer los casos propios que acabaron con la dimisión del señor Casado", ha afirmado Montero.

Por su parte, el senador popular Salvador de Foronda, ha vuelto a atacar a Montero: "Con su silencio, ha permitido que no haya una inspección para un crecimiento patrimonial lleno de pisos, fincas, coches de lujos y un aumento de la cifra de negocio sin justificación. Resumiendo, no hay inspecciones, no hay actas, no hay reclamaciones, no hay ese impuesto de grandes fortunas que usted va pregonando por ahí. Solo hay en esa trama un grupo de socios que han viajado y viajan en un coche que huele a chorizo y a fruta", ha ironizado el senador.

El PP acusa a Montero de ser "cooperadora necesaria"

El PP ha seguido elevando el tono y ha acusado a María Jesús Montero de ser "cooperadora necesaria" en el 'caso Koldo', junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Montero ha insistido en sus respuestas en que "los contratos fueron legales y los procedimientos correctos" y ha asegurado que "es evidente que una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia".

En concreto, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a Montero de conocer y "tapar" la trama del caso Koldo, después de que en el sumario apareciera un informe de la Agencia Tributaria que enlaza el rescate de Globalia (Air Europa) con la actividad empresarial de uno de los principales investigados. "Si una vicepresidenta económica desoye las advertencias de sus funcionarios y detrás hay una trama de corrupción, díganos qué es lo que haría.

Nosotros sí sabemos lo que tiene que hacer", ha comentado en referencia a una posible dimisión de Montero, de quien ha dicho que "ha pasado de ser consejera de los eres a ser la vicepresidenta de las mordidas". Y el senador popular Salvador Foronda ha señalado como "cooperadores necesarios" de la trama a Montero y a Marlaska, además de al ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, y a los entonces presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres.