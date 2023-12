Como cuenta Dani Mateo, España está sufriendo una oleada de robos sin precedentes pero perpetrados por ladrones bastante torpes. El colaborador ha decidido hacer un repaso de alguno de estos actos criminales en su sección 'Mantas criminales'.

El primer robo al que hace referencia es el de la figura del niño Jesús del belén de San Vicente del Raspeig, Alicante. Unos jóvenes se llevaron la figura y decidieron publicar un vídeo en redes para pedir un rescate de 2.000 euros.

El siguiente robo es el que se produjo en Sanxenxo, en Pontevedra. Unos ladrones robaron una cartera pero, poco después, fueron detenidos por utilizar las tarjetas para comprar un jersey, una cajetilla de tabaco y un rasca de la ONCE. "Entiendo que roben el jersey o el tabaco, ¿pero para qué compras un rasca de la ONCE?", se pregunta Wyoming.

El próximo robo que tratan es el que se produjo en Burgos. En una gasolinera del polígono industrial de El Clavillo un hombre entró con una caja en la cabeza "que le hace prácticamente irreconocible salvo por el pequeñísimo agujero por el cual se le ve toda la cara entera", indica Dani Mateo.

"Ser ladrón no está reñido con ser educado", afirma Wyoming, "mira como abre la caja para no hacerle un feo a la cajera y hablarle a la cara", añade. El ladrón fue detenido en un prostíbulo a 300 metros de la gasolinera. El colaborador no ha dudado en afirmar: "Chicago tenía a Al Capone y Burgos a 'Al Cajone'".