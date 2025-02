Dani Mateo analiza el abrazo de Díaz y Montero: "Equivale al tiempo que han estado en este Gobierno de coalición sin discutir"

Dani Mateo visita El Intermedio para demostrar que, a pesar de sus palabras, entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz "hay más paripé que amor verdadero". "Lo hago en calidad de experto en lenguaje no verbal por la Universidad de Sálvame Deluxe", añade.

El colaborador muestra una imagen en la que se puede ver a las dos ministras "como ignorándose hasta que alguien de la prensa les dice 'os podréis hacer una foto juntas'". Mateo destaca las reacciones de ambas: "Mirad la cara de María Jesús Montero de 'una foto, con esa... qué ocurrencia', y la cara de Yolanda Díaz que parece que está pensando 'si hago como que me río mucho igual puedo decir que no he escuchado nada y me escaqueo'".

Mateo explica que todo terminó en un abrazo y dos besos. "Montero intenta agarrar a Díaz, no lo consigue y se funden en este emotivo abrazo durante un segundo", explica Dani, "que equivale al tiempo que han estado en este Gobierno de coalición sin discutir". "Se ha tirado encima", comenta Wyoming. "Poco más y se dan con los dientes", añade Dani.

"Para el próximo acto María Jesús Montero quiere pedirse el sombrero de Melania", comenta Dani, "para que Yolanda no se acerque". El colaborador afirma que parece que Yolanda Díaz está diciendo "la mato, o quitan el IRPF o me la cargo aquí".