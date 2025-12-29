Ahora
Labubus, funkos y Star Wars: los juegos para adultos ya representan el 30 % de las ventas de Navidad

"Por mucho que crezcamos, todos tenemos un niño dentro", comenta Elizabeth López en Aruser@s Christmas. La periodista analiza en el programa el auge de los juguetes para los llamados 'kidadults' esta Navidad.

"Si hace 30 años le dices a alguien que en un futuro los adultos estarían comprando muñecos de peluche, alucinaría", comenta Òscar Broc en Aruser@s Christmas -la versión navideña de este programa matinal de laSexta- al conocer que en esta Navidad, el 30 % de las ventas de juguetes se la llevan los destinados a los 'kidadults'.

Y es que la industria juguetera ha puesto el foco en estos adultos, generalmente entre 25 y 45 años, que disfrutan de productos, pasatiempos y entretenimiento asociados tradicionalmente con la infancia, como dibujos animados, superhéroes, cómics, videojuegos y coleccionables.

Los funkos, los labubus, los juegos de mesa, las miniaturas, las cartas o cualquier artefacto relacionado con las grandes sagas como Star Wars o Harry Potter son top ventas entre los adultos que, como comenta Elizabeth López, llevan un niño dentro.

"Tienes que comprobar si Alfonso (Arús) ha puesto en la carta que quiere un Snorlax", pide Hans Arús a su madre, Angie Cárdenas, con la intención de espiar entre las peticiones para los Reyes Magos de su padre.

