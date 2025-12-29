Labubus, funkos y Star Wars: los juegos para adultos ya representan el 30 % de las ventas de Navidad

"Por mucho que crezcamos, todos tenemos un niño dentro", comenta Elizabeth López en Aruser@s Christmas. La periodista analiza en el programa el auge de los juguetes para los llamados 'kidadults' esta Navidad.

"Si hace 30 años le dices a alguien que en un futuro los adultos estarían comprando muñecos de peluche, alucinaría", comenta Òscar Broc en Aruser@s Christmas -la versión navideña de este programa matinal de laSexta- al conocer que en esta Navidad, el 30 % de las ventas de juguetes se la llevan los destinados a los 'kidadults'.

Y es que la industria juguetera ha puesto el foco en estos adultos, generalmente entre 25 y 45 años, que disfrutan de productos, pasatiempos y entretenimiento asociados tradicionalmente con la infancia, como dibujos animados, superhéroes, cómics, videojuegos y coleccionables.

Los funkos, los labubus, los juegos de mesa, las miniaturas, las cartas o cualquier artefacto relacionado con las grandes sagas como Star Wars o Harry Potter son top ventas entre los adultos que, como comenta Elizabeth López, llevan un niño dentro.

