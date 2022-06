Quedan pocos días para que se produzca algo tan deseado por los niños como 'temido' por sus padres: las vacaciones de verano. Thais Villas ha visitado un colegio para analizar cómo se preparan los niños para este momento tan esperado y qué planes tienen: "A ver si cojo yo alguna idea", comenta la reportera.

Todos ellos viven la llegada del verano con emoción, aunque para algunos eso no signifique precisamente dormir más. Denis y Nico aseguran que en vacaciones madrugan más. No saben por qué, pero Nico afirma que "mi cuerpo me dice que me levante", un comentario que Thais no ha podido evitar responder: "Pregúntale a tu padre y a tu madre a ver qué dice su cuerpo".

De hecho, el padre de Nico si que disfruta durmiendo, tanto que el pequeño confiesa que algunas veces aprovecha para "sacarle un vídeo para que después diga que no ronca", si bien lo hace 'inducido': "Mi madre me obliga". En el vídeo sobre estas líneas, los niños explican cómo son sus padres cuando están de vacaciones y también sus planes para el verano, tanto los que tienen previstos como los que les gustaría hacer.

¿Abuelos o padres, con quién prefieren estar los niños?

Thais Villas pregunta a los niños y niñas por sus abuelos: ¿les dan paga? ¿Cocinan mejor que sus padres? ¿Tienen alguno preferido? Puedes ver sus divertidísimas (y a veces, sorprendentes) respuestas en este vídeo de El Intermedio.