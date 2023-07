María Avizanda se desplaza a Barcelona para hablar con tres redactores de la emisora de radio que da voz a personas con problemas de salud mental, Radio Nikosia, que emite cada miércoles desde hace 20 años un espacio destinado a visibilizar y destigmatizar diferentes aspectos de la salud mental.

"¿Cuáles creéis que son las carencias de la sanidad pública en esta materia?", pregunta la colaboradora, a lo que la redactora Cristina Martín no duda en responder: "La medicación no puede ser solo la solución", ya que "te dan cita con el psiquiatra cada 4 meses 10 minutos". "Así no se puede seguir un proceso psíquico grave", critica.

Además, quiere hacer ver que "no es solo una cuestión de profesionales", sino que "la sociedad tiene que plantearse por qué tanta gente está cayendo". "La solución no es que me den un ansiolítico, sino que pueda tener una vida digna", recalca a María Avizanda en el vídeo principal de la noticia.