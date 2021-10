El socialista Antonio Miguel Carmona se va a convertir en los próximos días en el vicepresidente de Iberdrola España, según avanzó Eduardo Inda en laSexta Noche. Una noticia que Cristina Gallego repasa en el plató de El Intermedio con su ya habitual análisis irónico. "¿Cómo va a ser verdad que Carmona ficha por una eléctrica?", se pregunta la colaboradora, que afirma que la gente no conoce al verdadero Carmona, "un hombre íntegro al que no se le puede comprar con nada".

Para ello, Gallego muestra varios vídeos en los que un enfadado Antonio Miguel Carmona critica muy duramente las puertas giratorias como cuando afirmaba que no tenía precio tras haber rechazado ser senador. "No hay dinero en el mundo para que este político socialista se olvide de sus principios", ironiza Cristina Gallego, que enseña un tuit del propio Carmona en el que asegura que no puede ni ver a las eléctricas y es que las lleva criticando desde que Edison inventó la bombilla.

Incluso, Carmona protagonizó un tenso momento al hablar de las puertas giratorias con Pablo Iglesias. Otro de sus ahora llamativos vídeos es su indignación en 2015 cuando se enteró de que Esperanza Aguirre había cobrado 400.000 euros para una empresa privada. "Ya no son puertas giratorias, son puertas, ventanas, rejados", afirmó. Puedes ver todos estos momentos que ahora contradicen su decisión en el vídeo de esta noticia.