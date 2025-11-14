Anatomía de un huevazo: Rubiales, Ndongo, una mujer embarazada y 'el tío de los huevos'

Un hombre encapuchado atacó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol este jueves mientra presentaba su libro 'Matar a Rubiales'. El individuo fue expulsado de la sala y posteriormente detenido, pero lo más llamativo es que minutos después se descubrió que este era su propio tío.

Luis Rubiales protagonizaba este jueves uno de los momentos más surrealistas vividos en la presentación de un libro. Durante el evento en el que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol presentaba 'Matar a Rubiales', sufrió una agresión a base de tres huevazos que dieron pie a un pequeño altercado. Una mujer embarazada, el activista ultra Ndongo, el agresor, su amigo Paco y un niño escandalizado conformaban la escena que ha dado la vuelta a España.

Un hombre encapuchado propinó varios huevazos a Rubiales mientras Gonzalo Sichar, editor de la publicación, hablaba. El individuo fue expulsado de la sala y posteriormente detenido, pero lo más llamativo es que este hombre era su propio tío.

En Más Vale Tarde han reaccionado a esta escena, que definen como "daliesca" y proponen diferentes nombres consultados con la Inteligencia Artificial como si la imagen se tratara de un cuadro. Entre ellos se encuentran: 'Composición con puñetazo y público escandalizado', 'Fragmentación del orden público', 'Ndongo y el Tío de los Huevos' y 'Embarazada defendiendo la paz mientras Rubi vuela'.

El personaje principal, por supuesto, es Luis Rubiales, que esquivó parcialmente los huevazos realizando un 'quiebro' de manera muy ágil. Después, visiblemente enfadado, se lanzó a su agresor sin saber aún su identidad, que se convirtió en otro de los protagonistas.

'El tío de los huevos'

Momentos después de esta escena, se descubrió que el atacante era el tío del expresidente. Este portaba unos cascos y asegura que no tiene nada de lo que arrepentirse. 'El Chiringuito de Jugones' fue el encargado de trasladar la información a Rubiales.

El activista ultra Bertrand Ndongo fue una de las personas que se interpuso entre ambos para frenar el altercado, arrastrando al agresor, que finalmente fue expulsado del lugar y detenido. Quien también se lanzó a frenar al apodado 'tío de los huevos' fue un amigo, cuya mujer embarazada estaba a su lado, además de sus hijos.

"La suerte que hemos tenido es que me han parado. Yo no sé si este señor tenía un arma y he visto a una mujer embarazada, que es la mujer de mi amigo Paco, con dos niños pequeños justo donde estaba él. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación", explicó. "Siempre habrá gente que me tira flores y otros que me tiran huevos", sentenció.