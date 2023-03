'Wyo Javier', 'Sandrota Corredera' y 'Dani Mateomoros' analizan en 'Subrógame Deluxe' la noticia del día: el nacimiento de la hija que ha tenido Ana Obregón mediante un vientre de alquiler. Los tertulianos analizan la imagen en la que se ve a la actriz y presentadora en silla de ruedas, empujada por la enfermera y con una pulsera que la identifica como la madre, y comentan los textos que acompañan a la exclusiva de '¡Hola!'.

Al 'debate' se une también Cristina Gallego como representante de 'Subrogalia', "empresa líder de vientres de alquiler, o como a nosotros nos gusta llamarlos, el microondas de tu peque". La colaboradora de El Intermedio apunta que Wyoming es "el perfil ideal: rico y famoso" y le anima a contratar sus servicios: "¿Por qué no dar todo ese amor a un pequeñín y todo ese dinero que tienes a una mujer de Florida y sobre todo al intermediario?".

"Mira este chiquitín, lo tenemos en varios colores", apunta la comercial, si bien 'Wyo Javier' no se muestra por la labor: "Cuando hablo de ser un papito sexy no me refiero a esto". "Si compras dos, te regalamos el tercero", contraataca con una oferta Gallego.