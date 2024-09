'CriCri' Gallego, la 'prima' de la instagramer RoRo, vuelve a El Intermedio con un nuevo vídeo donde su gran objetivo es satisfacer a Pedro Sánchez. En este caso, se pone "manos a la obra" para acabar con los bulos y la desinformación "que tanto preocupa a Pedro".

"Me he leído Internet entero y he comprobado que el 78,4% de su contenido es falso", afirma Cristina Gallego en su parodia, donde, para acabar con todos los medios digitales que propagan bulos, "me he infiltrado en una red de hackers de la deep web y mis simpáticos compañeros me han enseñado a introducir troyanos en los sistemas informáticos de estos medios", explica en el vídeo sobre estas líneas.

"No ha sido tarea fácil, ni los troyanos más destructivos creados en la deep web se atrevían a entrar en sitios tan inmundos", comenta en su vídeo, donde asegura que esta medida "acabó con el 36,44% de los bulos". Para el resto, 'Cri Cri' se ha sacado el título de buceo, se ha sumergido en el océano y ha cortado "el cable tocho por donde circula Internet", provocando "un repunte mundial de la natalidad y que Óscar Puente deje el móvil durante media hora".

A continuación ha creado su propia red de redes "perfecta para Pedro y para mí 100% libre de bulos": "En mi nueva web solo hay noticias veraces y contrastadas de medios rigurosos, como moncloa.es, boe.com y clubdefansdepedrosanchez.com", afirma.