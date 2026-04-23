Un hombre mata a su expareja con un arma blanca en Seseña y después se suicida

¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha acudido al domicilio tras recibir un aviso de una pelea entre el agresor y el hijo de la víctima. Ella presentaba signos de haber sido apuñalada; él, ahorcado.

Un hombre de 50 años ha matado presuntamente a su expareja, Melissa, de 43 años y nacionalidad venezolana, en Seseña. Tras una pelea con el hijo de la víctima, quien resultó herido y hospitalizado, el presunto agresor se ahorcó. La Guardia Civil acudió al domicilio tras recibir un aviso. El hombre tenía antecedentes por violencia machista, aunque no estaba bajo medidas judiciales, y la mujer estaba en el sistema VioGen con bajo nivel de protección. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas, en varios idiomas, y existen múltiples recursos de emergencia para situaciones de peligro.

El hombre de 50 años ha matado, presuntamente, a su expareja en Seseña, una mujer de 43 años, tras una pelea con el hijo de la víctima que ha terminado en el hospital. El presunto autor de las puñaladas se ha ahorcado después de cometer, supuestamente, el asesinato.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, estaba en el interior de la vivienda con signos de violencia por arma blanca.

En el domicilio también se encontraba un hombre, de la misma nacionalidad, ya fallecido por ahorcamiento.

Según esas fuentes, la Guardia Civil ha acudido a primera hora de la mañana a la vivienda tras recibir un aviso entre el agresor y el hijo de la víctima.

El supuesto asesino contaba con antecedentes por violencia machista, si bien no estaba sujeto a medidas judiciales. La mujer estaba en el sistema VioGen con nivel bajo de protección.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha condenado el posible asesinato machista en Seseña: "De confirmarse, quiero expresar mi dolor, raba e indignación ante otra vida arrebatada".

"Mi pésame a la familia y seres queridos. No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella", ha concluido.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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