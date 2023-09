Isma Juárez se desplaza hasta el pueblo de Feijóo, Os Peares, que se encuentra en la provincia de Orense. Allí ha charlado con algunos de sus habitantes para conocer la parte más personal del presidente de los populares.

"Yo he venido a lo humano, no a lo político", advierte a uno de los entrevistados, a quién pregunta, tras unas respuestas "galleguísimas", cuántas veces han comido juntos y si tiene o no el teléfono de Feijóo.

En este vídeo, también entrevista a Antonia, una vecina que asegura a Isma Juárez que fue con su madre al colegio. "Pero usted, como persona cercana, ¿vota a Feijóo?", le pregunta el colaborador de El Intermedio, a lo que la gallega no duda en responder: "Toda la vida, hasta que me muera".