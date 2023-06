Cristina Gallego se convierte en "la mejor amiga de Gonzalo Pérez Jácome", el alcalde de Ourense que fue pillado en una grabación presumiendo de su habilidad para blanquear dinero en B para la campaña electoral. Sus escaños serán cruciales para decidir si PP o PSOE gobiernan la diputación provincial, de manera que la colaboradora de El Intermedio les revela algunos consejos para ganarse su favor.

"Primero, no le grabéis en privado y menos cuando habla de financiación ilegal de campañas, por lo que sea no le gusta", apunta Gallego, que en el vídeo sobre estas líneas recomienda hablarle de tecnología: "Eso le encanta", comenta mientras muestra un vídeo de Jácome utilizando una voz robótica para explicar que "estoy dirigiendo el Ayuntamiento a lo Stephen Hawking".

La colaboradora también muestra un vídeo de campaña en el que se puede ver al alcalde recorriendo la ciudad en traje y corriendo a toda velocidad: "La carrera la gana porque no participa Baltar, porque cuando se pone a 215 por hora no hay quien le pille", bromea Cristina, que también recuerda el momento en el que Jácome protagonizaba un programa de la televisión local en el que hablan a gritos y rodeados de botellas de vino. "Ya sabéis cómo ganaros al bueno de Jácome, para empezar no deberíais hacer caso a esas tonterías que dice la Fiscalía de que prevaricó, malversó y blanqueó dinero, son chorradas", ironiza.