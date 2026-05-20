Guillermo Fesser, sobre el fondo de 1.800 millones creado por Trump: "La pasta se la va a dar a los asaltantes al Capitolio"

El corresponsal explica que el presidente de EEUU ha demandado al ministerio de Economía, que él dirige desde el Gobierno, por publicar su declaración de la renta de los años 2016 y 2017.

Donald Trump ha creado un fondo de 1.800 millones de dólares para, como expone Sandra Sabatés, "compensar a sus aliados que se vieron perjudicados por la administración Biden". "¿Está usando dinero público para premiar a sus seguidores?", plantea la presentadora de El Intermedio a Guillermo Fesser.

"Es alucinante", afirma el corresponsal, "Trump se ha hecho un acuerdo consigo mismo para llevarse 1.800 millones del dinero de la gente". Fesser cuenta que el presidente de Estados Unidos "puso una demanda al ministerio de Economía, que dirige él desde el Gobierno, porque se filtró en 2016 y 2017 su declaración de la renta".

El periodista expone que, desde 1970, todos los presidentes de EEUU las han publicado de manera voluntaria. "Pues él no la quería publicar", apunta. Y, como finalmente esta se filtró, "dice que ha perjudicado su imagen y sus negocios, y ha pedido 10.000 millones por daños y perjuicios".

La filtración, como señala Fesser, ha permitido saber que llevaba diez años sin pagar impuestos federales, "y que en las de 2016 y 2017 había pagado 750 dólares cada año". El corresponsal indica que en la negociación de este acuerdo, "para no ir a juicio Trump contra el propio Trump", el ministro de Justicia ha conseguido ese acuerdo de 1.800 millones de dólares. Pero ese dinero no se lo va a quedar Trump. Ha dicho que renuncia al dinero y lo va a poner en un fondo "para resarcir a las víctimas de la caza de brujas política durante el gobierno de Joe Biden".

"La pasta se la va a dar a los asaltantes al Capitolio", apunta. Para el corresponsal, este hecho es "muy peligroso" y considera que sería "un escándalo". Fesser indica que es "otro más" ya que esta semana se ha sabido que Trump "invierte en bolsa con información privilegiada".

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