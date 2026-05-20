Charo cuenta que su marido no le dejaba sacarse el carné de conducir: "Me lo saqué con 60 años a la primera"

Esta explica a Thais Villas que su marido consideraba que las mujeres no debían conducir. Cuando, años después, obtuvo su permiso, decidió echarle en cara que él lo había conseguido a la sexta.

'Las edades de Thais' ha llevado a Thais Villas hasta el Centro Municipal de Mayores Loranca para hablar sobre coches. La reportera pregunta a Conchi porque nunca se sacó el carné de conducir. "No me gustó", responde ella.

"¿Nunca te ha dejado el coche tu marido para practicar?", pregunta la reportera. "No", responde tajante. Su marido, Pepe, cuenta a Thais que un amigo suyo intentó enseñarle a conducir con una grúa. "En vez de frenar pegué un acelerón", recuerda ella, entre risas. Su amigo, entonces, le pidió que se bajara del vehículo.

Charo, por su parte, cuenta que ella tiene coche y que, además, se sacó el carné con 60 años. Siempre había conducido su marido y, además, ella fue la que le obligó a que se lo sacara. "¿Tú no tenías intención de sacártelo?", pregunta Villas.

"Sí, tenía intención, pero él decía que como mujer no me iba a sacar el carné", responde ella. Charo recuerda que su marido consiguió el permiso a la sexta mientras que ella a la primera. "Y luego le restregaste por la cara 'a ti te costó seis veces, a mí una'", le dice Thais. "Sí", se sincera Charo, "unas 100 veces o 1.000".

La reportera pregunta a Amador y María si alguna vez han conducido con una copa de más. "Nunca", responde él, "para eso sí que hemos sido prudentes". Ella responde que, en alguna ocasión, han ido a comer y se han tomado una copa de vino. "Pero una copa, María", dice él. Ella explica que cuando iban a cenar, su trato es que uno de ellos no bebía.

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