"Nuevo escándalo en torno a la operación Kitchen", anuncia Sandra Sabatés, que informa que el presidente de la Audiencia Nacional, Francisco Martínez, mantuvo contacto frecuente en el 2019 con el exnúmero dos de Interior, José Ramón Navarro, en plena investigación de esta trama en la que está implicado.

En estas conversaciones de WhatsApp, el número 2 del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy pedía al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, información sobre la operación Kitchen, que "investigaba el uso de fondos públicos por parte del ministerio del Interior del Partido Popular para eliminar pruebas de corrupción", comenta la periodista, que muestra una réplica de estas conversaciones en las que se evidencia la "buena relación y sintonía que había entre ellos". De hecho, recalca que "en más de una ocasión agradece al presidente de la Audiencia la ayuda que le está prestando".

"Parece un comportamiento poco ejemplar por ambas partes", espeta El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, y está seguro que el PP "ya está tomando medidas para que no se repitan casos así": "Aparte de destruir discos duros a martillazos también destruirán los teléfonos móviles". Aunque a Wyoming se le ocurre una idea mejor para que no les vuelvan a pillar: "Y si quieren pedir favores, que lo hagan por Facebook, que eso no lo mira nadie y no se van a enterar".