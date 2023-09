Isma Juárez está decidido a ser rico y decide acudir al barrio de Salamanca, en Madrid, para recibir algunos consejos de gente adinerada y tomar su ejemplo. Una señora asegura que, para conseguirlo, "hay que trabajar o engañar", aunque ella se decantó por la primera opción.

El reportero pide también asesoramiento a un señor, cuya respuesta es contundente: "Si te quieres hacer rico, no trabajes en televisión". Además, le explica su truco para detectar si está ante una persona con un gran patrimonio o no: "Como hable de dinero, mal asunto, no es rico".

También le explica que, al contrario de lo que se podría pensar, tener un buen coche no tiene por qué denotar que una persona tiene dinero, pues ahora "está demodé. O tienes chófer o si no, no vayas en coche", señala, y le enseña a diferenciar entre un rico y un nuevo rico.