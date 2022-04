Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y uno obrero para descubrir cómo ha afectado la subida de los precios según el barrio en el que viven. ¿Nos estádee afectando a todos por igual? "En notado la subida de los precios en todo", destaca una vecina de un barrio rico, que afirma que, incluso, la ha notado en la comida del perro. La misma respuesta tiene una vecina de un barrio obrero.

Pero, ¿cuánto les ha subido la compra semanal? ¿considera que hay algún producto que consume y que se ha convertido ahora en un producto de lujo? "Productos que yo no pueda comprar no, porque soy una señora adulta que no tengo problema económico", explica una mujer de un barrio rico, que confiesa cuál es su plan para Semana Santa. Eso sí, rápidamente comienza a reírse: "¿Todo eso lo vais a sacar?, ¡mis hijos me van a matar!". Descubre su confesión y el resto del reportaje en el vídeo principal de esta noticia.