Un chico afirma que prefiere Netflix a sus suegros: "Tienen mucha personalidad, me asustan"

El programa plantea a varias parejas dos escenarios para que escojan uno. ¿Sobrevivirá su relación a estas elecciones y demostrará su solidez o, en cambio, provocará un divorcio exprés? Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

El Intermedio sale a la calle para poner a las parejas en un aprieto. La reportera plantea una pregunta en la que deben escoger entre dos opciones para ver si su relación está consolidada o va a terminan en un divorcio exprés.

La reportera pregunta primero a una pareja que llevan juntos un año y medio. Pregunta al chico qué preferiría: no volver a ver sus suegros nunca más o no volver a ver Netflix. "No volver a ver a mis suegros, Netflix lo vemos mucho", responde él. La chica, por su parte, responde que se quitaría Netfix. "Con su madre me llevo super bien", añade.

"Qué preferirías, ¿besar al chico más guapo del mundo una sola vez o besar todos los días a tu novio?", pregunta a otra pareja. Ella responde que besar a su novio. "Entonces, me estás diciendo que tu novio no es el chico más guapo del mundo...", añade la reportera. "Ahí te ha pillado", añade el novio.

La reportera plantea la pregunta en la que deben escoger entre no ver nunca más a sus suegros o no volver a ver Netflix. El chico escoge no ver nunca más a sus suegros. "Tienen mucha personalidad, me dan miedo, me asustan", confiesa. La reportera pregunta si, tras su respuesta, su relación está "mas consolidada" o prefieren un "divorcio exprés". "Divorcio exprés", responde ella, rápidamente, "es que no le gustan mis padres".