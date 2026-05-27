'Leire Díez' afirma que, de haber recibido 4.000 euros, "serían un pago de Los Javis porque han comprado los derechos de mi libro"

Cristina Gallego se convierte en la conocida como 'fontanera del PSOE' para aclarar cómo se siente después de que la UCO haya accedido a la sede del Partido Socialista en Ferraz.

La UCO ha entrado en la sede del PSOE de la calle Ferraz para requerir la documentación sobre los pagos a la exmilitante Leire Díez. La conocida como 'la fontanera del PSOE' ha irrumpido en el plató de El Intermedio. Ha su llegada, como es habitual, vuelve a señalar que ella es periodista y no fontanera. "No sé las veces que lo voy a tener que decir, pero, las que haga falta, porque, de verdad, no entiendo nada, no sé de qué va todo esto, no lo he visto venir", añade.

El Gran Wyoming expone que "el día de hoy da para una saga entera de Stephen King". "¿Cómo se encuentra?", pregunta. "Estoy perpleja", responde, "sorprendida, estupefacta, patidifusa y con el culo torcido".

Además, denuncia que el auto va a perjudicar a su carrera de escritora. "Estaba preparando todo para la Feria del Libro y, ahora, no va a venir nadie", se lamenta, "llevo dos semanas ensayando mi firma". "No se preocupe, seguro que Aldama va, aunque sea para reventarle la presentación", le dice el presentador. Wyoming expone que en el autor se dice que Díez "llevó a cabo maniobras contra fiscales y mandos policiales para proteger a Sánchez".

"A ver, a ver, ¿qué 4.000 euros al mes ni qué Sántos Cerdán?", dice ella. "No he dicho nada de eso", le dice Wyoming, "y, antes de que se adelante, tampoco he dicho nada de que haya podido ofrecer panoja a algunos fiscales para que hicieran la vista gorda".

Wyoming le pregunta a qué correspondían los 4.000 euros que, supuestamente, recibía por orden de Santos Cerdán. "¿Es su nieta y también le daba la paga?", añade. "Ya está bien", espeta ella, "no sé de qué 4.000 euros me hablas, pero, si los hubiera recibido, serían un pago de Los Javis porque han comprado los derechos de mi libro para adaptarlo al cine".

"Si la hacen Los Javis, en vez de 'La bola negra' se va a llamar 'La bola a secas'", dice Wyoming. El presentador señala que, según el auto, "todo esto comienza a raíz de la imputación de Begoña Gómez y la carta de Sánchez a la ciudadanía".

"Como escritora que soy, Sánchez me pidió ayuda para la carta y yo fui la que le dije que pusiera 'soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer'", cuenta 'Diez'. "Él quería poner 'estoy pillado hasta las trancas de la Bego'", añade.

El presentador también le pide explicaciones por los viajes pagados por el PSOE con el objetivo de torpedear investigaciones judiciales. "Eso es muy fácil de explicar", expone 'Leire', "además de un libro también estoy escribiendo una guía de viajes que se va a llamar 'La Leire planet'".

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