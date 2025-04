Caroline Darian se sincera con Sandra Sabatés sobre la condena de Dominique Pelicot: "Yo no tengo padre. Para mí, él ya no existe"

Sandra Sabatés profundizó en la historia de Caroline Darian y su madre, Gisèle Pelicot, en una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', quienes han vivido un largo y duro proceso judicial contra Dominique Pelicot. El padre de Caroline fue condenado a 20 años de prisión por drogar, violar y grabar a su esposa. Ante la pregunta de qué siente por él en la actualidad, Carolina es tajante:

"Creo que Dominique está donde tiene que estar, encerrado en prisión para el resto de su vida. Es alguien muy peligroso. Este juicio nos ha mostrado solo una parte de su personalidad, pero no nos ha permitido entender del todo quién es realmente. Hoy, yo ya no tengo padre. Para mí, él ya no existe", confiesa.

En la entrevista, Caroline también comparte lo que ha supuesto escribir su libro, un proceso que le ha servido para darle voz a lo indescriptible y ordenar los sentimientos que se acumulaban en su interior. "Para mí, ha sido la manera de integrar la violencia de los hechos y todo lo que hemos conocido durante estos dos años y medio de instrucción. Sin ello, habría sido muy difícil superar esta prueba", explica.

Uno de los aspectos más relevantes del caso ha sido la decisión de hacer el juicio público, algo que, según Caroline, fue clave en su proceso de sanación. "Animé a mi madre desde el principio a abrir las puertas de este juicio. No era ella quien tenía que sentir vergüenza", afirma con firmeza.

Sin embargo, este camino no ha sido fácil. Revivir los hechos, enfrentarse a su padre en el tribunal y escuchar el veredicto fueron momentos extremadamente duros. "Todo el proceso ha sido muy difícil. Ver de nuevo a nuestro padre, detrás de un cristal, enfrentarnos a hechos que nos concernían a toda la familia… El anuncio del veredicto fue también un momento impactante. En realidad, todo ha sido un calvario de principio a fin", concluye.

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de El Intermedio.