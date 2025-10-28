'Carles Puigdemont' quiere "exterminar al Gobierno de Sánchez": "Pienso acabar con todas las leyes que intente"

Raúl Pérez se convierte en este vídeo en 'Carles Puigdemont', que como si fuera el mismísimo 'Terminator' se ha propuesto acabar con el Gobierno de Sánchez: "Sayonara, Pedri".

Mañana arranca la votación para que las bases de Junts decidan si rompen definitivamente con el PSOE. Por ello, 'Carles Puigdemont' irrumpe en el plató de El Intermedio convertido en 'Puigdeminator' "para exterminar al Gobierno de Sánchez": "Sayonara, Pedri".

Raúl Pérez interpreta al líder independentista y asegura en el vídeo sobre estas líneas que "el Gobierno está acabado, empezando por los Presupuestos".

Además, 'Puigdemont' se ha propuesto "acabar con todas las leyes que intente sacar este Gobierno estafador" y afirma que "ahora se va a poder fumar en todos los sitios".

Además, responde a la propuesta de Sánchez de no cambiar de hora y ahora "desde Junts se va a cambiar según se me antoje".

