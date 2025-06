Carles Porta desvela que se plantean convertir 'Tor' en un wéstern de ficción: "Puede haber algo más"

laSexta estrena esta noche 'Tor', un true crime, dirigido por Carles Porta, en el que se relata la historia de Tor, un pueblo del Pirineo catalán, en la frontera con Andorra, en el que se produjeron tres asesinatos. El origen del suceso es el conflicto generado por la propiedad de la montaña de esta pequeña población, de tan solo trece casas.

El periodista ha investigado durante 30 años este inquietante suceso. Como cuenta en El Intermedio, en el programa muestra "la historia el pueblo, del crimen, de las circunstancias que envuelven ese mundo, porque es un mundo perdido". "Es una especie de 'Fargo' y 'Twin Peaks', pero de verdad", añade.

Porta cuenta que de este suceso le atrapo "todo". "El paisaje es como estaba el Pirineo en el siglo XVIII, son personajes inverosímiles, increibles e imposible de inventar por ningún guionista", expone el periodista. "Me ha tenido abducido durante 30 años", afirma, "y ahora es lo que comparto con el espectador".

"Podría ser un wéstern", comenta el Gran Wyoming, "¿has pensado en vender los derechos a Hollywood?". "Estamos en ello, en los términos de wéstern", desvela Porta. "No estamos hablando con Hollywood, pero sí creo que puede haber algo más y con gente muy chula que todavía no puedo revelar", añade, "para hacer una ficción". Carles expone que la historia que refleja el documental es "una historia que son personajes de comedia viviendo una tragedia". "Esto genera un ambiente muy peculiar, es super interesantes", reflexiona.

El true crime, que ya se ha estrenado en el canal autonómico TV3, goza de un gran éxito en Cataluña. Esto ha hecho que el pueblo se llene de curiosos que quieren conocerlo. El periodista considera que es inevitable que la gente acuda pero, pide a la gente que si va "que no vayan todos a la vez y que sean respetuosos con la gente y el entorno".