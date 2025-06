Carles Porta afirma que 'Tor' "es una mezcla de 'Twin Peaks' y 'Fargo'": "La diferencia está en que esto es real"

Esta noche LaSexta estrena 'Tor', un true crime que refleja la investigación de Carles Porta entorno a los crímenes de Tor, un pequeño pueblo del Pirineo catalán que hace frontera con Andorra. El conflicto por la posesión de la montaña de este pequeño pueblo, de tan solo 13 casas, ha dado lugar a una extensa investigación, por parte del periodista, que dura ya más de 30 años.

En la actualidad, como cuenta Porta, "están muy tranquilos". "Con las últimas sentencias, porque esto ha ido teniendo sentencias, ahora mismo en vez de 13 condueños hay casi una treintena", explica el periodista. Como indica, la sentencia indicaba que podían ser dueños de la montaña los descendientes de los 13 dueños originales.

Porta explica que el pueblo sigue estando igual que en el siglo XVIII, con la diferencia de que hay alguna antena parabólica. "No vive nadie durante el invierno y en verano vive una familia, los de Casa Sisqueta, donde se puede ir a comer", añade el periodista.

Carles aprovecha su presencia para pedir a la gente que si van a visitar el pueblo "que sean respetuosos con la gente y con el entorno". "No es muy frecuente que puedas ver una historia de tres crímenes y que los personajes están vivos y están en el pueblo todavía", añade.

"Esto tiene un poquito de 'Fargo', un poquito de 'As Bestas'", comenta Iñaki López. El periodista indica que la historia de Tor "es una mezcla de 'Twin Peaks' y 'Fargo' y, desde luego, tiene mucha relación con 'As Bestas'". "La diferencia está en que esto es real, 'Tor' es de verdad todo", detalla Porta, "y esto es lo que marca una grandísima diferencia. "Es lo mejor que he hecho en mi vida y llevo más de 500 horas de true crime emitidas", concluye Carles.