'Barbara Rey', pide al 'emérito' que la demande como a Revilla: "Podría protagonizar mi propio musical: 'Al ladín del rey'"

El rey Juan Carlos I ha demandado a Miguel Ángel Revilla. El expresidente cántabro, tras el anuncio, ha manifestado en diversas entrevistas que no entiende por qué el emérito no ha denunciado, por ejemplo, a Bárbara Rey. Cristina Gallego y el Gran Wyoming se convierten en la vedette y el monarca para mostrar cómo sería el encuentro entre ambos tras el anuncio de esa demanda ya que, como plantea el presentador de El Intermedio, Rey tiene la misma duda que el político cántabro, por ello se ha desplazado hasta Abu Dabi para averiguarlo.

La 'artista' ha llevado al emérito un regalo que seguro le traerá buenos recuerdos: una paella. La 'vedette' pregunta al 'emérito' cómo se encuentra tras la polémica que ha generado su demanda a Revilla. "Te has tenido que llevar un disgusto más grande que cuando Felipe te dijo que se casaba con la del informativo", le dice 'Bárbara'. "Ha sido un golpe muy duro, con lo amigos que hemos sido", responde 'él', "y ahora me pone a parir más que doña Sofía".

'Bárbara', sobre todo, quiere saber por qué solo ha denunciado a Revilla. "Me ha dolido mucho, éramos tan amigos, una vez estuvimos a punto de irnos al parque de Cabárceno para que yo cazara un oso", cuenta el 'emérito'. "Pero si Revilla no ha contando nada que no sepa todo el mundo y no ha sacado ni fotos", responde 'ella', indignada.

La 'vedette' considera injusto que solo haya denunciado al político cántabro. "Lo de los 65 millones de Corina lo entiendo, pero que tengas celos de que vaya poniendo demandas...", le responde el 'emérito'. "65 millones no son nada con todo lo que puedo sacar yendo de plató en plató enseñando tu demanda", apunta 'Bárbara'. "Volvería a estar en boca de todos y podría protagonizar mi propio musical: 'Al ladín del rey'".

'Rey' le da un ultimátum al emérito: "O me pones una demanda o lo cuento todo". "Que a veces no bajas la tapa del váter, que te metes a la cama con calcetines y que no te sabes el nombre de todos tus nietos", añade. "Si no eres capaz de demostrarme que me quieres y denunciarme... cojo mi paella y me voy", se despide 'Bárbara'.