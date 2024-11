'Bárbara Rey' consigue que 'Juan Carlos' admita que 'ha defraudado': "Desgraciadamente, sí, a mucha gente"

A raíz de la querella interpuesta contra el 'rey emérito', 'Bárbara Rey' no pudo ocultar su preocupación y decidió llamarlo directamente. En su móvil, el monarca aparece guardado con un peculiar alias: "Juan Carlos Paellas".

"Yo te llamaba porque me he enterado de que te han puesto una querella. ¿Cómo estás, mi amor? Porque no te lo mereces, ¿verdad?", le pregunta la 'vedette'. Sin embargo, agrega con un tono irónico: "Aunque… seguro que algo defraudaste. Tú cuéntame".

Cuando el 'emérito' intenta responder, 'Bárbara' sufre un pequeño despiste con una grabadora que lo desconcierta, pero no lo detiene. En un momento de sinceridad, el 'exmonarca' admite haber 'defraudado', pero no en el sentido esperado: "Defraudar desgraciadamente, sí, a mucha gente, a Corinna, a Sofi y a mi hijo".

Rápida de reflejos, 'Bárbara Rey' le corrige para enfocar la conversación en un tema más comprometido: "Que si has defraudado dinero y que si después lo regularizaste porque te avisó la fiscalía", insiste.

"Qué preguntas más complicadas me haces", responde 'Juan Carlos', visiblemente incómodo. Incluso llega a sospechar: "Tú no me estarás intentando sonsacar información, que últimamente salgo más en la tele que en el 23F".

Al mencionar el 23F, 'Bárbara Rey' ve la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo de la conversación y tratar de descubrir si el 'monarca' tuvo algo que ver con aquel intento de golpe de Estado.

