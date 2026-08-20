Mariana Palomo, modista de ropa reciclada, sobre el 'fast fashion': "Crea la ilusión de que las cosas se pueden conseguir ya y no es así"

Inés Rodríguez aprendía más sobre el 'upcycling' de ropa con Mariana Palomo, una diseñadora y modista de ropa reciclada que le hablaba de su proyecto, el oficio de costurera y el 'fast fashion' como reflejo de nuestra generación.

Inés Rodríguez conversaba con Mariana Palomo, una diseñadora de ropa que con su proyecto, 'Hilando', enseña a las personas a crear su propia ropa a partir de prendas recicladas desde hace 14 años.

"La idea es que tú vengas aquí y crees tus prendas, lo que a ti te apetezca, que si no quieres consumir más lo cojas de aquí, de la tienda, de los retales y de lo que quieras", explica.

Una costumbre, la de coser uno mismo, que Mariana considera que se perdió "en el momento en el que las mujeres hacen la salida de los hogares y se insertan en el mundo laboral": "Ha habido como una especie de parada del oficio para poder desarrollarse más allá del hogar y de lo patriarcal", señalaba.

En estos momentos, cree que se está volviendo al oficio porque, en su opinión, su generación "necesita volver al contacto con las manos de algo que no tenga que ver con la tecnología".

Mariana hablaba del 'fast fashion' y cómo es un reflejo de nuestra sociedad: "Habla mucho de la prisa que tenemos en general, no hay capacidad ni para ponerte toda la ropa, ni para desarrollarla si no es con explotación laboral", comenta la diseñadora, para la que este tipo de moda "lo que ha hecho es crear la ilusión de que las cosas se pueden conseguir ya y en realidad no es así. Todo lo que hay detrás es muchísima sangre".

Para Mariana las telas "son tesoros". Así lo demuestra al explicar cómo convirtió unas cortinas que le dio una amiga en una prenda absolutamente única. También le muestra unos pantalones al más puro estilo chulapa de San Isidro.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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