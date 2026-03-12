Wyoming celebra que el pazo de Meirás vuelva a ser del Estado, pero recuerda que es "una migaja" del patrimonio de los Franco

Wyoming reflexiona tras confirmar el Supremo la sentencia que obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado, pero recuerda que la familia del dictador "tiene tantos inmuebles que podría montar su propio 'Idealista'".

"Antes todo era mejor". Wyoming arranca 'El Intermedio' con esta frase que demuestra que "te estás haciendo mayor" y recuerda que, antes, la mejor canción que se escuchaba era de los Beatles, los futbolistas "no tenían isquios" y "se robaba como Dios manda, a manos llenas".

Si no, señala Wyoming, "que se lo pregunten a los Franco" después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia que les obliga a devolver al Estado el pazo de Meirás, que "se regaló al Generalísimo gracias a 'donaciones voluntarias'".

Sin embargo, para el presentador el pazo de Meirás "es solo una migaja" en el patrimonio de la familia Franco, que "tiene fincas solariegas, edificios en las mejores zonas de Madrid, locales, palacetes y aparcamientos".

"Tienen tantos inmuebles que podrían montar su propio portal, como 'Idealista'", apunta Wyoming, que afirma que en su caso se llamaría "falangista".

A todo esto, habría que sumar los bienes que los Franco han ido vendiendo, una fortuna que se calcula que podría rondar entre los 500 y 600 millones de euros.

Wyoming sostiene que en España "se permitió a la familia Franco robar todo lo que quiso" porque "si te oponías te fusilaban", pero "cuando hubo remedio tampoco se les reclamó con determinación que devolviesen lo que habían expoliado".

Aunque ha llevado mucho tiempo, Wyoming celebra que el pazo de Meirás vuelve a ser "patrimonio de todos los españoles" y defiende que si los franquistas saludaban solo con un brazo en alto es porque "el otro lo tenían metido en el bolsillo".

