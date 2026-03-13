Trump asegura a los líderes del G7 que Irán está "a punto de rendirse"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios de comunicación tras aterrizar en Washington

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos justifica los ataques contra Irán y celebra haberse "deshecho de un cáncer que amenazaba a todos". Trump no puso una fecha al final de la ofensiva, pero sí dejó claro que no cesarán hasta no "terminar el trabajo".

Donald Trump utiliza el mismo lenguaje en privado y público, como demostró en una llamada con los líderes del G7, donde afirmó que Irán está "a punto de rendirse". Sin poner fecha al fin de la ofensiva con Israel, Trump aseguró que seguirán bombardeando Irán hasta "terminar el trabajo", presumiendo de haber eliminado una amenaza. Sin embargo, su entusiasmo no fue compartido por los demás líderes, quienes instaron a finalizar la guerra rápidamente y aseguraron que el Estrecho de Ormuz debe ser protegido. Además, pidieron a Trump evitar que Rusia se beneficie del conflicto, aunque él levantó sanciones sobre el petróleo ruso.

Donald Trump utiliza las mismas palabras en público que en privado con los principales líderes políticos del planeta. El presidente de Estados Unidos mantuvo una llamada con los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, además de Estados Unidos) y defendió que Irán está "a punto de rendirse", según informa el medio 'Axios', que cita a tres funcionarios de estos países informados sobre el contenido de la llamada.

En esa llamada, Trump no puso fecha al final de su ofensiva conjunta con Israel, pero sí que aclaró que seguirán bombardeando Irán hasta que "terminen el trabajo". "Me deshice de un cáncer que nos amenazaba a todos", presumió Trump en dicha llamada.

Sobre la situación de Mojtaba Jamenei, que ahora mismo es un auténtico misterio, Trump explicó que como "nadie sabe quién es el líder", implica que "no hay nadie que pueda anunciar la rendición" del país frente a Estados Unidos e Israel.

Ese entusiasmo de Trump no fue compartido por el resto de líderes, que, según el citado medio, instaron a Trump a poner fin a la guerra rápidamente, enfatizando que el Estrecho de Ormuz debe ser asegurado lo antes posible.

Los líderes pidieron a Trump que Rusia no saliese beneficiada del conflicto

'Axios' llega a concretar que el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, instaron a Trump a no permitir que Moscú explote la guerra o reciba alivio de las sanciones, algo que Trump no ha cumplido al levantar las sanciones sobre el petróleo ruso y autorizando su compra de forma temporal.

En esa llamada, Trump se llegó a burlar de Starmer por su negativa a permitir que Estados Unidos usara bases británicas para los ataques contra Irán. Starmer ofreció a Trump acceso a las bases para realizar ataques "defensivos" contra sitios de misiles iraníes. Sin embargo, Trump dijo al primer ministro británico frente al resto de líderes que ya no necesitaba su ayuda: "Debería haberlo propuesto antes de la guerra; ahora es demasiado tarde".

En un mensaje publicado en su red social, Trump ridiculizó a los líderes iraníes, calificándolos de "escoria trastornada" y afirmó que era un gran honor para él eliminarlos.

