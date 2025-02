Así responde Wyoming a los que le "insultan" por tener "4.678 pisos": "Como jugadores de parchís son imbatibles"

Durante su monólogo inicial sobre el problema de la vivienda en España, El Gran Wyoming responde a los que publican sus propiedades. El presentador de El Intermedio destaca que "algunos medios de comunicación publican", su "supuesto patrimonio", pero, como el propio presentador detalla, "es un patrimonio que cada día fluctúa y se cuenta de 20 en 20": "Como periodistas no sé, pero como jugadores de parchís son imbatibles".

Además, El Gran Wyoming reflexiona sobre los pisos que tiene y su discurso contra la especulación inmobiliaria: "Entiendo que alguno pueda ver una contradicción entre el hecho de que tenga varias casas y al mismo tiempo reclame más intervención pública sobre el mercado inmobiliario aunque eso perjudique a los propietarios como yo".

"Eso es porque quizá no entienden que hay personas que independientemente de lo que hayamos ganado trabajando no somos ajenas al mundo que nos rodean", destaca rotundo El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia, donde, además, afirma que no solo quiere que le vaya bien a él "sino también a las personas cercanas" e, incluso, a las que no conoce.