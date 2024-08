El nueve de mayo se celebró un especial para conmemorar los 18 años de El Intermedio. En este espacio no podía faltar uno de los colaboradores más destacados del programa: Joaquín Reyes. El humorista también formó parte del programa especial y contó alguno de los momentos más especiales que ha vivido en el espacio de laSexta.

"Wyo, yo te admiro una cosa bárbara, jamás se me ocurriría hablar mal de ti", afirmó el humorista. "Eres el presentador más generoso que he conocido", continuó, "¿haces chistes malos? sí. ¿Te trabas? También... pero porque eres un inútil muy bien pagado". "Te sacrificas para que los demás quedemos bien, cualquiera puede brillar a tu lado", afirmó Reyes. "Gracias, muchacho, me conmueven tus palabras", respondió el presentador, "aunque yo más bien me definiría como un inútil que podría estar todavía mejor pagado".

El humorista recordó, además, uno de los momentos más surrealistas que vivió en el programa. "El Intermedio me ha enseñado cómo funciona de verdad este país", explicó. "¿Te acuerdas que, en pleno procés, tuvimos la brillante idea de salir a grabar un sketch en el que yo iba caracterizado de Puigdemont?", recordó.

"Un jubilado alertó a la policía y no tardaron ni cinco minutos en venir a detenerme", afirmó. "España es un país en el que puedes contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuando las necesitas", concluyó Reyes. "Recuerdo aquel momento como si fuera hoy", respondió Wyoming, "también debo decir que tú también eres un gran profesional y que conoces mejor que nadie el secreto para brillar en televisión... hacerle la pelota a la gran estrella".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.