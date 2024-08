El Intermedio recupera la imitación que Joaquín Reyes hizo de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, en su sección 'Zanguangos'. El político no dudó en detallar todos sus cargos: "Abogado, profesor de universidad, quinto presidente de nuestra democracia, reconstructor de la ETA e inventor del matrimonio homosexual, el aborto legal y la memoria historia". "Esas cosas estaban en el mundo de las ideas pero llegó el 'Mandela de León' y las materializó", añadió.

'Zapatero' no dudó en quejarse de que recurran a él para participar en las campañas electorales socialistas. "Me hago unos batiburrillos...", se lamentó, "se me ocurrió echar una mano en la campaña del 23 J, le han cogido el gustillo, y ahora me llaman para todas las campañas... Y una cosa es que no quiera ser un jarrón chino y otra cosa es que me conviertan en niño chino del bazar que te sigue a todas partes".

El 'expresidente' confesó que estaba muy orgulloso de su papel de mediador de conflictos. "Empecé en Venezuela y ahí descubrí que se me da muy bien", afirmó. "El truco está en que las dos partes cedan un poco", explicó. "Ahora estoy con mi proyecto más ambicioso que es evitar la tercera guerra mundial, pero no os agobiéis que no se va a repetir la historia", quiso aclarar.

"¿Sabéis porque hubo primera y segunda? Pues efectivamente, porque no estaba yo en el mundo para calmar los ánimos, conseguir que la gente se quisiera, que no mataran archiduques", argumentó. "Soy el Carlos Sobera de los grandes conflictos pero sin levantar la ceja, porque como ya las tengo las dos levantadas... Las subí en el 2000 y no las he bajado", concluyó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.