Tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en las que afirma que no existen clases sociales en Madrid y que a la población no le importa cuánto gana cada uno, Thais Villas sale a la calle para descubrir si existe o no la conciencia de clase y, en el caso afirmativo, a qué clase creen que pertenecen.

Mientras que en el barrio obrero muchos reconocen que pertenecen a la "clase media-baja" porque les cuesta llegar a final de mes, en el barrio rico encuentra todo lo contrario: personas que opinan que para vivir bien hay que ganar, como mínimo, "150.000€ al año". Aunque también existe gente humilde, como una mujer que pide "perdón" por pertenecer a una clase "alta" y por no tener "ni idea" de cuánto puede ganar al año ni del patrimonio que posee. Solo confiesa que tiene un "castillo de Luis XIV" porque pertenece a la "antigua nobleza francesa".

