En una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero', Thais Villas volvía a salir a la calle para, en esta ocasión, preguntar a los vecinos de una y otra zona por sus ahorros. Una mujer de barrio rico le asegura que viven al día, a pesar de los entre 12.000 y 20.000 euros que gana su marido al mes, porque asegura que éste le dice "si me muero, no me llevo nada conmigo, así que para qué trabajo".

En el barrio obrero, sin embargo, una chica asegura en el vídeo sobre estas líneas que tiene ahorrados "como 20 euros": "Lo intento, pero luego viene la factura del gas, la luz, el alquiler y es que no", comenta. Otra de su mismo barrio asegura que sus ahorros son "cero" porque es "artista precaria".

Por su parte, un hombre de barrio rico admite que tiene "una despensita para caprichos" de unos 200.000 euros y que va a comprarse un reloj de 20.000 euros. Además, explica que invierte "en terrenos, en fincas". "¿Estoy delante de un terrateniente de Burgos?", le pregunta Thais sorprendida, a lo que el hombre le responde que "la propiedad que tengo es bastante guapa, pero no".