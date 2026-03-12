El analista Juanjo Fernández reflexiona sobre cuánto durará la guerra en Irán: "La clave puede estar en el nivel de los arsenales"

"Esta es una guerra de desgaste en el sentido de que un factor determinante del final de la guerra puede ser que uno de los contendientes agote sus arsenales", explica el analista internacional y de Defensa, Juanjo Fernández. En el vídeo, su análisis completo.

Donald Trump sigue con sus estravagancias. El presidente de los EEUU ha dicho que da por "ganada" la guerra contra Irán sin pruebas y sin avanzar cuándo acabará su ofensiva: "Queda trabajo por hacer". Pero lo cierto es que Trump no ha sido nada claro al referirse a los tiempos de su ofensiva contra Irán. Primero afirmó que los ataques durarían un máximo de cuatro o cinco semanas; este miércoles daba la guerra por "casi terminada" y en su última declaración ya da por ganado el conflicto.

Juanjo Fernández, analista internacional y de Defensa de 'El Confidencial', reflexiona, tras estas palabras de Trump, hasta cuándo va a continuar realmente esta guerra: "Es la pregunta que todos nos hacemos y la respuesta, realmente, es muy difícil. Y es muy difícil porque depende de varios factores. Depende de factores militares, pero sobre todo de económicos y políticos. La clave puede estar en el factor militar y en el nivel de los arsenales".

Podemos estar hablando de una guerra de desgaste, afirma Fernández, pero matiza que no en los mismos términos que la guerra de Ucrania, que es una guerra estática: "Esta es una guerra de desgaste en el sentido de que un factor determinante del final de la guerra puede ser que uno de los contendientes agote sus arsenales. Los de EEUU e Israel son muy superiores a los de Irán, sobre todo porque EEUU e Israel dependen más del suministro que les facilite EEUU".

En el vídeo, podemos ver al completo su análisis donde habla también de todo lo que está pasando en Estrecho de Ormuz, de todas las amenazas por parte del Ejército y de la Guardia Revolucionaria: "Me parece que es para que nos preocupáramos muchísimo", advierte Fernández.

