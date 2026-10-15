Así se prepara 'Margarita Robles' para la 'Operación Noviembre Rojo': "Lista para inmovilizar al enemigo con mi fular"

La 'ministra de Defensa' ha comenzado con su preparación como número dos por Madrid del PSOE. Sonreír, fotos con bebés... y un mitin con Marlaska que es demasiado para ella. "Tengo médico o visita a las tropas de Ucrania", dice.

'Margarita Robles' ha comenzado con su preparación para ser la número dos del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre. Ha sido con el soldado Mateo, que ha dado las claves a la 'ministra de Defensa' para ir con todo a los próximos comicios. Todo, en medio de la 'Operación Noviembre Rojo'.

"Flexiones, abdominales, inmovilizar al enemigo con mi fular... Estoy lista para lo que haga falta", ha dicho 'Margarita Robles'.

Pero no. Lo primero son los seflies. Es sonreír... algo en lo que parece tener dificultades. "Sonría, que está en campaña y no en un funeral de Estado", le dice el soldado.

'Robles' ha dejado claro qué es lo que le hace sonreír de verdad: "La paz mundial después de una guerra llena de bombas, de tanques y de soldados fuertes, valientes, musculados, sudados y prietos".

El punto dos de la 'Operación Noviembre Rojo', besar bebés. "¿Pero quién es este minisocialista tan guapo? Qué calvito y qué rollizo, me recuerda un poco a Iceta".

El problema llega con el segundo bebé: "¡Pero este se ha cagado! No puedo, no puedo. Soy 'ministra de Defensa', no el papa. Póngame una misión a la altura de mi cargo".

La tercera parte, un mitin con Marlaska: "No puedo. Ese día no puedo. Tengo médico o visita a las tropas de Ucrania. Todo menos ver a ese traidor".

El saludo entre ambos, fuerte. Muy, muy fuerte: "Me lo enseñó un marine retirado de la guerra de Vietnam".

Pero nada, no hay manera. 'Robles' da por terminada la 'Operación Noviembre Rojo' para dar comienzo a otra solo para ella: "Iniciamos la operación 'Churros con Chocolate para Merendar".

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