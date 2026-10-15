Wyoming, sobre los audios en los que militares se jactan de apalizar migrantes: "Sabemos que estos comportamientos son minoritarios, pero existen"

Wyoming pide "mirar frente a frente" a la verdad sobre los malos tratos que reciben los migrantes en Ceuta por parte de algunos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como confirman informaciones periodísticas y llevan denunciando ONGs en los últimos meses.

Aunque Wyoming arranca cada día El Intermedio con la frase "ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad", el presentador tiene sus dudas sobre si realmente "queremos saber la verdad".

Para el presentador, "siempre vamos a preferir una mentira agradable que la verdad pura y dura", porque "la verdad es como el calzado barefoot, supuestamente es muy beneficiosa, pero también es fea de cojones".

Por eso, señala, "hay muchas veces que preferiríamos mirar a otro lado", como en el caso de la crisis de Ceuta, donde en los últimos meses diversas ONGs han denunciado el trato que han recibido los inmigrantes acampados por parte de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alertas que hablaban de abusos y trato denigrante hacia "personas que, más allá de la forma en que hayan entrado en nuestro territorio, no han perdido la condición de seres humanos, con todos sus derechos y dignidad".

Sin embargo, apunta Wyoming, "hasta ahora tanto las instituciones como los medios, e incluso los ciudadanos en general hemos preferido mirar hacia otro lado".

Tras la salida a la luz de los audios en los que se puede escuchar a militares presumiendo entre risas del maltrato a los migrantes, Wyoming hace una reflexión: "Estos son miembros del Ejército español, que se supone que están para proteger a los ciudadanos y no para apalear a la gente entre risas".

Una "verdad muy fea, pero que hay que mirar frente a frente", según el presentador, que apunta que "sabemos que estos comportamientos son minoritarios, pero existen", como han confirmado informaciones periodísticas, pero también organizaciones como Amnistía Internacional.

Por todo ello, pide al Ministerio de Defensa que "se pongan las pilas" para "identificar y en su caso expulsar a estos indeseables" y que "de paso, todos empecemos a condenar con más contundencia a los que por activa o por pasiva animan a estos comportamientos".

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