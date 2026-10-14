Guillermo Fesser analiza la decisión de Trump de retransmitir el fusilamiento de un condenado a muerte: "Han mordido el cebo de ISIS"

Guillermo Fesser analiza la decisión de Donald Trump de retransmitir el fusilamiento de un condenado a muerte y habla del responsable de esta iniciativa, Pete Hegseth, jefe del Pentágono que "está creando una cultura de venganza" en el Ejército de EEUU.

Guillermo Fesser habla en El Intermedio de una de las últimas locuras de Donald Trump: retransmitir el fusilamiento de un condenado a muerte.

Una decisión que en las últimas horas se podrían estar replanteando, pero que para el corresponsal responde a la tendencia de la actual administración de "apelar a los instintos más básicos de nuestra parte animal".

Tras esta iniciativa está Pete Hegseth, el "Pepito Piscinas" que dirige el Pentágono y que "está creando una cultura de venganza" en el Ejército americano donde "lo suyo es aplastar al enemigo, normalizar la cultura de brutalidad y darle carnaza a las bases con la idea de que jóvenes sedientos de sangre se alisten en el Ejército de los Estados Unidos y las fuerzas del ICE".

En una conferencia reciente, Hegseth habría dado un discurso en una academia militar en la que, según Fesser, "pedía un ejército sin gordos, sin trans, sin barbudos, sin raritos, sin blanditos y solo de guerreros".

Para Fesser, Hegseth "ha mordido el anzuelo de ISIS, que cortaba la cabeza de la gente para crear una guerra santa y este lo que ha hecho ha sido devolver la pelota".

El corresponsal también señala que Hegseth ha despedido "a todos los altos cargos del ejército que eran mujeres o negros", así como a los blancos "que no les gusta que maten civiles en un barco que está pescando en el Caribe o que bombardeen en un colegio en Irán". Todo ello con el eslogan "los payasos ideológicos se van, llegan los vaqueros patriotas con testosterona a tope".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.