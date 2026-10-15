Elma Saiz tranquiliza a Isma Juárez sobre su pensión: "Te vas a jubilar, pero aún te quedan unos años"

Isma Juárez pregunta a varios ejecutivos de aseguradoras y bancos especializados en pensiones privadas y a la ministra Elma Saiz sobre qué será de él cuando le toque jubilarse, sus respuestas y consejos, en este vídeo.

Isma Juárez está inquieto por qué será de su pensión cuando le toque jubilarse y, por ello ha visitado el 'Foropensiones 2026', donde se han reunido expertos de las pensiones privadas de aseguradoras y bancos, así como la ministra Elma Saiz.

José Carlos Vizárraga, director general de Ibercaja Pensión, considera que Isma tiene que tener "confianza" en el sistema público de pensiones, si bien le recomienda "complementar el ahorro": "No podemos pensar que solamente con lo que contribuimos en la Seguridad Social podamos tener el mismo nivel de vida cuando nos jubilemos", afirma.

David Novoa, socio y responsable del área de Salud, Beneficios para Empleados, Inversiones y Planes de Jubilación en Marsh, opina que Isma podrá tener una futura pensión pública, si bien defiende la necesidad de que cada empleado tenga "un plan de jubilación complementario" que se pagaría "entre el empresario y el empleado" con "la educación financiera que se tiene que dar" y que sería "un mecanismo de ahorro".

Novoa sostiene que empezó con un "salario muy bajo" y que, "desde pequeñito", aprendió a administrarse: "Todos podemos ahorrar y en tu edad el ahorro te va a dar libertad el día de mañana", le comenta al reportero de El Intermedio.

Isabel Bolea, directora de Soluciones de Beneficios para Empleados en Marsh, asegura que es tan joven que a ella le tocará la jubilación a los 70 años. "Una persona de 70 años no es una persona mayor", afirma la ejecutiva, que plantea una cuestión a Isma: "Mejorada la calidad de vida, ¿tú podrías estar desde los 70 a los 90 sin hacer absolutamente nada?".

El reportero también tiene la oportunidad de entrevistar a Elma Saiz, que le tranquiliza: "Tenemos el mejor mercado laboral de la historia, fuerte y robusto y además nos examinan desde fuera para ver si estamos haciendo las cosas bien y así las estamos haciendo".

"Te vas a jubilar, pero aún te quedan unos años, que eres muy joven", afirma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Isma, que le responde que si pudiera hacerlo ya no dudaría: "Me gusta más estar en el sofá".

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