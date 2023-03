Thais Villas se ha desplazado hasta un barrio rico y uno obrero para descubrir si realmente a la gente le resulta fácil conciliar. "Para nada", afirma una vecina de un barrio obrero, que cuenta cómo tuvo que dejar de trabajar para cuidar a sus dos hijos. Una experiencia por la que también ha pasado otra mujer del barrio obrero, que confiesa que también ha tenido que dejar de trabajar para cuidar de los hijos: "No me dieron la posibilidad de poder conciliar".

Por su parte, una mujer de un barrio rico afirma que sí que le ha resultado fácil. Sin embargo, cuando Thais Villas le pregunta por el truco, la mujer se sincera: "Siempre he tenido servicio", "Siempre he tenido una persona para ellos y otra que hacía la casa", afirma.

Por otro lado, otra vecina del barrio rico también asegura que le ha resultado fácil conciliar. No obstante el argumento es diferente al de su vecina. Y es que señala que el motivo es el horario de trabajo. "Cuando yo trabajaba no era la locura, que ahora trabajáis con unos horarios terroríficos", afirma la vecina de barrio rico, que asegura que "trabaja con un horario muy cómodo". Además, destaca que "hasta que los niños no empezó a ir al colegio" pudo permitirse pedir una experiencia.