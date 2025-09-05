La anécdota de Inés Rodríguez en un avión en Bangladesh: "La azafata me preguntó si iba borracha y le dije que solo soy coja"

La reportera de El Intermedio contó en el programa que al final la azafata terminó sintiéndose mal y que la subió a business.

Inés Rodríguez, la reportera más 'inusual' de El Intermedio que, como dice El Gran Wyoming, siempre "nos abre los ojos" con sus reportajes, ha abordado los principales problemas con los que se topan las personas que tienen discapacidad en cuanto al acceso y a la movilidad en el transporte público.

"Ya de por sí nos cuesta movernos, pero si encima nos ponen trabas para hacerlo de forma un poco más independiente porque muchas veces no podemos ni conducir todo es un lío", ha respondido Inés a Sandra Sabatés.

Y, de repente, El Gran Wyoming. De repente, la pregunta sobre una anécdota que al reportera quisiera contar en el programa: "Tengo suerte de poder subir y bajar escaleras, así que mucho drama no tengo. Pero el otro día, en Bangladesh, me subí al avión y la azafata me preguntó si estaba borracha".

"Le tuve que explicar que no, que solo era coja. Se sintió mal y me subió a business. Así que todo bien, oféndame de esa forma, que así da gusto", ha expresado Inés entre risas.

En la otra cara de la moneda, también hay ejemplos de buenas prácticas que facilitan el acceso al transporte público, pero para Inés sigue habiendo un 'pero' importante: "Queda mucho por hacer".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.