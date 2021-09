Arantxa Martín solicitó el bono social eléctrico el pasado mes de mayo, pero todavía no ha obtenido ninguna respuesta por parte de las administraciones. Además, el Ingreso Mínimo Vital le fue denegado y le retiraron la ayuda por hijo a cargo tras hacer una suplencia en un trabajo en verano.

Su situación es especialmente delicada porque padece una dolencia cardíaca que le obliga a estar conectada a una máquina las 24 horas y teme que le corten la luz porque debe unos 2.000 euros.

Hoy desde El Intermedio ha querido lanzar un contundente mensaje a todos los gobernantes y administraciones. "Me gustaría que estuvieran un día en mi casa. Ellos están en su despacho, cobran su nómina y no tienen ningún tipo de problema. Les falta humanidad. No se ponen en el papel del currito ni saben lo que es pasarlas putas", ha sentenciado durante su entrevista con Andrea Ropero.