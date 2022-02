Íñigo Ramírez de Haro ha decidido romper su silencio para saldar cuentas con su familia, en especial con su hermano Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, tras la venta de un Goya que pertenecía a la familia por cinco millones de euros. "Todos los hermanos lo que queremos es que se venda el Goya para que luego el repartiera a los hermanos el valor del Goya cuando muriera nuestra madre. Yo no solo no he visto ni un euro, sino que solo veo como pierdo euros porque tengo que pagar abogados", ha explicado a El Intermedio.

Aunque su querella fue archivada, Ramírez de Haro ha decidido recurrirla y ha escrito 'La mala sangre', un libro en el que relata su historia y narra, especialmente, el episodio del cuadro: "Todos los indicios son que Esperanza Aguirre, que había sido ministra de Cultura y era presidenta de la Comunidad de Madrid, no cumplió la legislación donde cuando aparece un cuadro de valor histórico hay que declararlo y la defensa del Patrimonio español y la Comunidad de Madrid tienen que hacerse cargo. Mi hermano no habría podido nunca vender ese cuadro si su esposa no hubiera sido la presidenta de la Comunidad de Madrid".

