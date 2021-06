Andrea Ropero ha entrevistado a Alberto Reyero, exdiputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y quien también fuera consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia . Desde el principio se mostró contrario a la gestión de la crisis del Gobierno regional, pero especialmente alzó la voz cuando se empezaron a aplicar los protocolos de no derivación de pacientes de residencias a hospitales. Por ello, acabó dimitiendo en octubre, y aunque esperaba a la Comisión de Investigación que iba a tratar lo ocurrido en estos centros madrileños para pronunciarse, ha decidido conceder su primera entrevista a El Intermedio.

"Cuando me fui como consejero opté por no contar nada a la espera de hacerlo en esa Comisión de Investigación, que es esencial para rendir cuentas y que ya no parece que se vaya a celebrar", ha argumentado. Preguntado por quién es el responsable político de las más de 7.000 muertes que se han producido en las residencias a causa del coronavirus, Reyero señala a la Comunidad de Madrid, porque suyas eran las competencias: "Todos los que formábamos parte del Gobierno regional, y habrá que dilucidar qué se hizo y qué no se hizo en ese momento".

Sobre los polémicos protocolos que impedían trasladar a ancianos enfermos de COVID de las residencias a los hospitales, Reyero sostiene que estaban firmados por un alto cargo de Sanidad y que se distribuyeron, por lo que considera "absurdo decir que eran borradores". Cree que con ello, desde el Ejecutivo quieren quitar el foco en los criterios de los protocolos de exclusión, tales como que a personas que iban en sillas de ruedas no debían ser trasladadas. Además, el exconsejero de Políticas Sociales afirma que advirtió al consejero de Sanidad de que estos documentos podían comportar actuaciones ilegales.

Lo cierto es que en los 20 días posteriores a la aplicación de esos protocolos fallecieron 5343 mayores, ¿se podría haber salvado alguno siendo traslado al hospital? Él quiere "creer que sí" y explica que por eso se opuso de manera radical a los protocolos. Por otro lado, también niega que se llegase a medicalizar las residencias.

Creo que hice mucho y hubo gente que no hizo nada. Alcé la voz y me trajo consecuencias"

"Ifema actuó como un aspirador de personal sanitario de las residencias"

"Había dificultad para tener personal trabajando en las residencias, pero se dio prioridad a Ifema, que actuó como un aspirador de personal sanitario de la Atención Primaria y de las residencias", ha explicado también durante la entrevista. Así defiende cuál era su prioridad en ese momento: "La prioridad para mi estaba en la residencias, donde las persona tenían un índice de letalidad más alto. Eran un abomba de relojería, sitios diseñados para contagiar".

Por último, el exdiputado regional ha explicado que se pregunta todos los días si pudo haber hecho algo más por evitar los protocolos: "Creo que hice mucho y hubo gente que no hizo nada. Me pregunto si no hubiese sido capaz de parar esos protocolos, alcé la voz y me trajo consecuencias".